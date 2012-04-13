Чечетов о праздновании Пасхи: я не поддаюсь массовому психозу

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Замглавы фракции Партии регионов Михаил Чечетов заявил, что он не ходит в церковь и не постует.

«Я никогда не поддаюсь массовому психозу. Когда у нас был Советский союз, все были атеистами. Потом вдруг развалился Советский Союз, и люди начали смотреть кино. Ельцин Борис Николаевич любил теннис, и все начали хватать ракетки. Некоторые даже не знали, за какой край эти ракетки держать. Вся Россия с ракетками бегала. Потом все стали верующими, все пошли в церковь. Некоторые даже не знали, какой рукой и как молиться. То есть конъюнктурщики. Потом вдруг все стали постовать. Поэтому я никогда массовому психозу не поддаюсь», - отметил нардеп, пишет Gazeta.ua.

В то же время Чечетов сказал, что с большим уважением относиться к верующим людям.

«Если человек во что-то верит, значит, у этого человека есть глубокое духовное содержание. Пусть я и не разделяю эту веру. Если у человека нет веры, и он ни во что не верит, это пустышка. А если человек верит, можно с ним не соглашаться, но я все равно уважаю людей религиозных. Один верит в идеологию какую-то, другой верит в религию. Хорошо, когда люди верят в добро. Это самое главное», - подчеркнул он.

«Я не хожу в церковь, я не постую. Хотя супруга моя ходит в церковь, с подругами. Она не является глубоко верующей, но она ходит», - отметил Чечетов.

Между тем, «регионал» подчеркнул, что праздник все таки будет праздновать.

«Будут у нас и крашенки, и паска будет, и на улице погуляем, походим. Но я еще раз повторяю, в такой глубокий массовый психоз на конъюнктурной основе я не вхожу. Я не люблю конъюнктурщиков, потому что половина тех, кто сегодня ходят в церковь и постуют, - это конъюнктурщики», - сказал политик.

«Помните, как Юлия Владимировна пошла по всем церквям и за собой еще десять телекамер потянула? Зачем? Это святое, никто не должен быть. Чтоб все каналы показали, что она по всем церквям походила. Это же осквернение святынь называется. Если человек верующий, он действительно верит, и я уважаю таких. Он посмотрите, половина «Батькивщины» конъюнктурщики», - добавил Чечетов.

Кроме того, нардеп признался, что желания исповедаться у него никогда не было.

«Потому что я всю жизнь старался делать людям добро. Исповедуют обычно тех людей, кто делал зло людям, вражду сеял, пакостил и так дальше», - подчеркнул он.

фото: obozrevatel.com

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