Как депутаты принимали УПК: заботы о «котятах» и печах для бань

В ночь перед Страстной пятницей Верховная Рада приняла новую редакцию Уголовного процессуального кодекса - документа, который определяет действия правоохранительных органов во время расследования преступлений и применения закона.

Как сообщил корреспондент «Украинской правды», статьи исторического документа принимали 20-30 депутатов парламентского большинства.

Новый УПК по своему качеству может стать настоящим прорывом юридической мысли, однако обстоятельства, при которых он принимался, показали всю архаичность парламента.

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Во время рассмотрения Кодекса лидер коммунистов Петр Симоненко занимался предвыборными вопросами: председатель КПУ согласовывал внешний вид будущей открытки ко Дню Победы.

В это же время регионал Владимир Ярощук тщательно просматривал интернет в поисках банных печей. Выбрав одну из них, нардеп долго разглядывал вариант печи на дровах от компании Intercom.

Увидев, что журналисты заметили нерабочую активность любителей бани, депутаты сразу же переключились на другие поисковые серверы, впрочем уже через несколько минут Ярощук с интересом читал интернет-статью под заголовком «Охлобыстин рассказали о гнилых уголка своей души».

Регионал Алексей Кунченко в разгар исторического голосования по УПК заботился о своей подруге с помощью смс-переписки.

«Что делает котенок ;)? Выспалась с Лизкой? Я на занятиях. Нудное и скучное это ...», - пожаловался народный избранник.

Что интересно, телефон адресата, которому писал народный избранник не был занесен в телефон книгу и был обозначен только номером мобильного телефона.

«Привет, мой хороший! Выспалась с кошкой, но соскучилась по котиком J)) - ужас! Сегодня тоже до упора планируете??», - нежно отвечала депутату неизвестная.

«Да я смоюсь ;) До вечера. Цем», - ответил депутат.

Вечернего заседания парламента Алексей Кунченко не дождался, хотя в течение трех дней работа Верховной Рады продолжалась до глубокой ночи.

В конце пленарных заседаний в сессионном зале оставалось не более 20-30 регионалов и несколько членов Компартии и Народной партии Владимира Литвина.

Заседание в ночь на Страстную пятницу, 13 апреля, продолжалось почти до 4 часов утра.

Отметим, что депутаты оппозиции покинули зал 12 апреля, около 23 часов. Поправки принимались одна за другой, практически без обсуждения.

Ближе к утру, примерно в четыре часа, в зале неожиданно появился БЮТовец Андрей Шевченко.

Его появление в зале восприняли с удивлением. БЮТовцу предоставили слово, молча выслушали его предложение о праве журналистов сохранять источники информации, и продолжили голосовать.

Окончательно новая редакция УПК была принята в 4 часа утра 271 голосами большинства.

фото: pravda.com.ua

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