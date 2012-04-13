Власенко пришлось лезть через забор, чтобы попасть к Тимошенко

13 апреля 2012, 16:39

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Защитник экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, нардеп Сергей Власенко заявляет, что сегодня его вновь безосновательно не пускают на территорию Качановской колонии, где отбывает наказание его подзащитная

Как сообщил Власенко, ему впервые за все время, с тех пор как Тимошенко находится в тюрьме, пришлось перелезать через забор исправительного учреждения, сообщают Комментарии. 

По словам Власенко, он попробовал пройти на территорию колонии в рабочее время – в 15.10. Защитник отметил, что на воротах колонии в это время была замотана цепь и часовые, находящиеся в это время в караульном помещении, никоим образом не реагировали на просьбу пропустить народного депутата Украины на территорию исправительного учреждения.

Власенко отметил, что перелез через забор и пошел на встречу с начальником Качановской колонии Иваном Первушкиным. По словам защитника, его не пускают к Тимошенко.

«Меня не допускают к Тимошенко, они ожидают приезда немецких врачей, хотят, чтобы врачи беспрепятственно попали к ней. В принципе, я не против этого», - сказал Власенко.

По его данным, в настоящее время немецкие специалисты осматривают Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове. После этого они планируют встретиться с Тимошенко.

Информацию о том, что Власенко перелезал через забор колонии, подтвердили около 20 сторонников Тимошенко, которые в настоящее время пикетируют исправительное учреждение.

фото: most-kharkov.info

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