Литвин: чтобы жить как я, нужно познать бедность и быть отличником

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Спикер Верховной Рады Владимир Литвин живет и празднует Пасху как большинство людей. Об этом он написал в ходе общения с украинцами на своей странице в Facebook.

«Я живу и праздную Пасху точно так же, как и большинство людей. Чаще всего в родительском доме. Чтобы жить так, как и я, нужно родиться 56 лет тому, познать бедность, «на отлично» закончить школу и университет, аспирантуру и докторантуру, защитить кандидатскую и докторскую диссертации, стать академиком двух государственных академий, написать более 500 работ и т.д. и т.п. А потом уже иметь право судить и оценивать», – отметил спикер, отвечая на вопрос одного из посетителей, когда же простые украинцы будут праздновать и жить, как он.

Напомним, 12 апреля Владимир Литвин заявил, что Рада сможет рассмотреть все поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, если продолжит вечернее заседание до 10 утра.

«Так долго рассматривается УПК, потому что комитет не пришел к согласию относительно многих поправок. Если до 10 утра мы проработаем, то можно допустить, что пройдем все поправки. Каждый должен примерять этот УПК на себя, зная наш исторический опыт: от сумы и тюрьмы не зарекайся», – сказал Литвин.

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