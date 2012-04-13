Украинцам станет труднее получить шенгенскую визу

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Эксперты считают, что Евросоюз готовится к принятию комплекса жестких мер по контролю трансграничного движения. Для украинцев это может обернуться затягиванием процесса либерализации визового режима и ужесточением требований при выдаче виз в государства Шенгенской зоны.

Подобные настроения усилилсь после заявления главы МВД Германии Ханса-Петера Фридриха о необходимости введения временного пограничного контроля внутри Шенгенской зоны. По мнению государств, изначально входивших в Шенген, границы с Грецией и отчасти с Италией сегодня излишне прозрачны. Реплика немецкого министра внутренних дел прозвучала в унисон с недавними заявлениями президента Франции Николя Саркози, который недавно предложил «временными мерами» не ограничиваться, а вернуть полноценный пограничный контроль на всем протяжении французских границ, сообщают Комментарии.

Но первой заговорила о проблемах, связанных с расширением Шенгенской зоны, Дания, которая в прошлом году уже вводила, якобы с целью улучшения борьбы с международной преступностью, такой контроль на своей границе.

Визовые проблемы: украинская страдают от двойных стандартов Европы

В то же время, подавляющее большинство европейских политиков отказываться от шенгенских соглашений не готово. Оптимистически настроенные деятели надеются на позитивные результаты предупреждения, сделанного в начале марта Греции, через границы которой ежегодно, по разным оценкам, просачивается от 100 до 180 тыс. нелегалов, что составляет до 90% от общего потока.

Как ранее писал Главред, с 1 апреля по 31 октября 2012 года правительство Хорватии вновь отменит визовый режим для граждан Украины, Азербайджана, Казахстана и России. Теперь украинцы, которые имеют загранпаспорта, смогут въезжать на территорию Хорватии без виз на срок до 90 дней в течение полугода с даты первого въезда, а также осуществлять транзитный проезд через ее территорию.

«Решение об отмене визового режима для граждан этих стран принято на период летнего туристического сезона», — говорится в публикации хорватской газеты Vecepnji List.

фото: bgnews.bulgar-rus.ru

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