В Париже задержан вооруженный последователь «тулузского стрелка»

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В парижском метро был задержан вооруженный пистолетом мужчина, который назвал себя последователем «тулузского стрелка» Мухаммеда Мера.

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Мужчина с пистолетом в руках был замечен пассажирами на станции Сен-Дени - именно они вызвали полицию, пишет Интерфакс-Украина.

Движение в метро было приостановлено, и мужчина был схвачен полицейскими при попытке скрыться в одном из тоннелей.

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По словам полицейских, задержанный заявил, что считает себя последователем Мухаммеда Мера, подозреваемого в убийстве семи человек в Тулузе и Монтобане в марте. Помимо пистолета, при нем было обнаружено 16 патрон и 2 тыс. евро.

Задержанный отказался назвать свое имя. Он был взят под стражу антитеррористическим подразделением французской полиции.

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