В США хозяин помиловал корову, сбежавшую с бойни

В американском штате Нью-Джерси хозяин решил сохранить жизнь корове, сбежавшей с бойни, которая больше часа бегала по улицам городка Паттерсон.

Инцидент произошел 10 апреля в городе. В операции по поимке черно-белой коровы участвовали полицейские и представители ведомства по надзору за животными, сообщает ukranews со ссылкой на местную газету The Record.

Животное удалось заблокировать между машиной и пожарным гидрантом, а потом временно усыпить. Корову вернули владельцу, и тот пообещал помиловать ее и отвезти на ферму, на которой она жила раньше.

Как ранее писал Главред, в феврале в милицию Котовска Одесской области поступила информация, что в одном из домов на окраине города постоянно стоит очередь. Выяснилось, что хозяева держат двух коров и торгуют молоком. Однако позже оказалось, что хозяева под прикрытием своих буренок приторговывали самогоном и коноплей.

Объем изъятого алкоголя и оборудования тянет на уголовное дело по ст. 203 (незаконное занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса Украины, что карается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

видео: youtube.com

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