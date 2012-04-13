Газопровод в обход Украины приостановил работу

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Трубопровод «Северный поток» прекратит работу с 15 апреля. Его функционирование восстановят после интеграции первой нитки газопровода со второй. следует из сообщения оператора проекта компании Nord Stream AG.

Оператор проекта – компания Nord Stream – начала плановые работы по наладке систем управления для дальнейшей интеграции двух ниток газопровода «Северный поток» в единую автоматизированную систему, сообщает РИА Новости.

«В период настройки, тестирования и сертификации интегрированной системы управления поток газа будет перекрыт на российском и германском берегах. Компания Nord Stream официально уведомила все заинтересованные стороны о приостановке транспортировки и закончила все подготовительные работы. Краны будут закрыты 15 апреля 2012 года. После проведения необходимых тестов и окончания сертификации в конце апреля Nord Stream возобновит транспортировку газа. Сроки работ по настройке систем управления были согласованы с партнерами Nord Stream», – говорится в сообщении оператора.

Как ранее писал Главред, первая очередь газопровода, соединившего Россию и Германию по дну Балтийского моря, мощностью 27,5 миллиарда кубометров в год была запущена 8 ноября 2011 года. Запуск второй очереди, такой же мощности, запланирован на октябрь 2012 года.

После ввода в эксплуатацию обеих ниток к концу 2012 года газопровод сможет ежегодно поставлять до 55 миллиардов кубометров российского газа в Европу через Балтийское море в течение как минимум 50 лет.

фото: wikipedia.org

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