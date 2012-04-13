Тюремщики: паски в Качановскую колонию никто не передавал

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В пенитенциарной службе Украины опровергают информацию о том, что 500 пасок были переданы в качестве благотворительной помощи осужденным женщинам в Качановской исправительной колонии в Харькове, где содержится экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, что каждая колония Харьковского региона готова открыто принять в качестве благотворительной помощи от любых организаций паски для осужденных. Однако по состоянию на 17.00 13 апреля никаких заявок о предоставлении благотворительной помощи учреждению в Качановскую колонию (№ 54) не поступало.

По информации тюремщиков в Харьковской области, согласно распоряжению руководства управления в каждой из исправительных колоний региона осужденные в своих пекарнях готовят куличи и другие кушанья для празднования Пасхи.

Как сообщалось, более 500 пасхальных куличей передала в Качановскую исправительную колонию общественная организация, сочувствующая оппозиции, а также благотворители.

Как сообщил замглавы Харьковской областной организации «Батькивщина» Валерий Дубко, паски изготовлены на харьковских предприятиях и переданы вместе с соответствующим сертификатом, как того требует закон.

Кроме того, сторонники Юлии Тимошенко передали ей корзинку с семью пасками.

фото: glavnoe.ua

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