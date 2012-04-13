Тимошенко не может ходить в суд - немецкие врачи

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Состояние здоровья экс-премьер-министра Юлии Тимошенко не позволяет ей присутствовать на заседаниях суда.
Об этом заявил руководитель немецкой клиники «Шарите» Карл Айнхойпл, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в харьковском аэропорту сразу после прилета из Вены, передает УНИАН.
По его словам, свой вывод он делает на основании ранее проведенного обследования Юлии Тимошенко, при первом посещении осужденной в Качановской колонии в феврале.
Как сказал Айнхойпл, если говорить о возможности посещения судебных заседаний вообще, «то состояние здоровья не позволило бы ей посещать заседания суда с точки зрения немецкого законодательства».
«Нет, в суде Тимошенко не может присутствовать», - сказал врач. Что касается нынешней ситуации, о ней нужно говорить отдельно, «так как мы виделись с ней много недель назад», после нового обследования. О том, какие будут рекомендации – это все впереди, «поскольку болезнь продолжается уже примерно полгода», -сказал он.
Между тем Айнхойпла отметил, что процесс лечения Тимошенко может продолжаться «на уровне нескольких месяцев».
фото: mediaport.ua
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