Немецким медикам понравилась больница Тимошенко

Немецкие врачи уже осмотрели харьковскую больницу № 5 ЦКБ «Укрзализныци».



В частности, они отметили комфортное и красивое освещение в палате для Юлии Тимошенко. Кроме того, один из немецких врачей подчеркнул, что в их клинике точно такие же кровати как в палате для Тимошенко, сообщает УНН.

Немецкие врачи также осмотрели отделение физиотерапии, тренажерный зал, помещения, где находится ванна для процедур профилактики и лечения позвоночника.

Также их интересовало, какое оборудование и каких фирм-производителей есть в больнице. В частности, для них важным стала возможность применения методики PNF. Однако харьковские врачи заверили, что такой специалист в больнице есть. Более того, он осваивал эту методику именно в Германии. Также немцы уточнили наличие томографа - на что услышали утвердительный ответ.

Напомним, сегодня в Украину прибыли с визитом немецкие врачи, чтобы ознакомиться с условиями Центральной клиническая больницы № 5 «Укрзализныци» в Харькове, в которой собираются лечить Юлию Тимошенко.



Также после посещения ЦКБ № 5 «Укрзализныци», немецкие специалисты планируют посетить и осмотреть заключенную Тимошенко в Качановской колонии.

видео: ТСН

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