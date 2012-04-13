Тимошенко на Пасху дадут макароны

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В праздничное меню для заключенных в Качановской исправительной колонии в Харькове, где также содержится экс-премьер Юлия Тимошенко, войдут пасхальные куличи и крашеные яйца.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на начальника колонии Ивана Первушкина.
По его словам, заключенные получат освященные куличи как те, которые передали в пятницу в качестве гуманитарной помощи, так и те, которые испекут сотрудники колонии.
Он добавил, что осужденным дадут также макароны, борщ из свежих овощей, а на ужин – шоколадные конфеты.
Напомним, ранее в пенитенциарной службе Украины опровергли информацию о том, что 500 пасок были переданы в качестве благотворительной помощи осужденным женщинам в Качановской колонии.
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