Брейвик объяснил убийство 77 человек самообороной

{1-} Андерс Брейвик, обвиняемый в убийстве 77 человек, решил доказать, что его действия были продиктованы необходимой самообороной.

Об этом сообщают иностранные СМИ, передает УНН.

Адвокат Брейвика Геир Липпестад заявил, что по закону он обязан выполнить пожелания клиента, особенно учитывая тот факт, что такая линия защиты не ухудшит его положение.

«Конечно, мы понимаем, что с такой защитой мы далеко не продвинемся, но представить его позицию – это наш долг», - заявил адвокат.

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По его словам, на заседании суда адвокаты будут задавать Брейвику вопросы, которые позволят ему объяснить свою позицию. Липпестад добавил, что основной задачей защиты на суде будет самое правильное представление позиции Брейвика.

Несколько дней назад Брейвик заявил, что не раскаивается в убийствах и жалеет, что не убил больше людей, и то же он намерен сказать в суде.

По словам адвоката, представители защиты много раз слышали, как Брейвик излагает свои взгляды, но люди, которые будут присутствовать в суде, скорее всего, не ожидают услышать подобные откровения, поэтому их необходимо подготовить, чем и займутся адвокаты.

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Судебный процесс над Брейвиком начнется в Осло 16 апреля. По результатам недавней психиатрической экспертизы Брейвик был признан вменяемым и остался доволен этим решением. Ранее Брейвик заявлял, что предпочтет пожизненное заключение принудительному лечению.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, Брейвик организовал и выполнил двойной теракт в Норвегии 22 июля 2011. Сначала он устроил взрыв в центре Осло, а затем отправился в молодежный лагерь на острове Утой и открыл огонь по подросткам. Когда на остров прибыла полиция, он сдался, не оказав сопротивления.

фото: thesun.co.uk

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