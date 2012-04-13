Билеты на инаугурацию Путина продают за полмиллиона

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Билеты на прием в Манеже, посвященный инаугурации Владимира Путина, можно купить за шесть миллионов рублей (около 200 тыс. долл). За сумму в 15 миллионов (500 тыс. долл)покупателя обещают усадить рядом с высокопоставленным чиновником.

Об этом рассказала менеджер «Фонда поддержки инфраструктурных мероприятий» в разговоре с корреспондентом Forbes, который представился частным предпринимателем, пишет Ридус.

В презентации, которую фонд, называющий себя подрядчиком администрации президента, разослал в крупные компании и PR-агентства, говорится, что на «торжественной встрече» будут депутаты, сенаторы, члены правительства, а также руководство Минобороны, ФСБ, МВД и пр. Однако имена предполагаемых участников торжества в фонде не называют.

Как сообщила менеджер фонда Катерина Никитина, спонсорские пакеты за шесть миллионов рублей не дают особой возможности выбрать место за столиком, зато спонсорский пакет официального соорганизатора за 15 миллионов такую возможность обеспечивает.

По ее словам, такой пакет купили уже семь компаний. Статус генерального соорганизатора стоит 30 миллионов рублей и уже выкуплен.

Впрочем, в Кремле ничего не знают ни о каких торжественных встречах после инаугурации.

Как рассказал пресс-секретарь управделами президента Виктор Хреков, инаугурация проходит в Большом Кремлевском дворце. Там же состоится торжественный прием».

Между тем, в Управлении протоколом президента заявили, что никаких подрядчиков не нанимали.

Напомним, ранее управление делами президента РФ готовится к инаугурации Владимира Путина, на которую 7 мая приедут действующие президенты стран СНГ. По словам управляющего делами президента РФ Владимира Кожина, чье ведомство отвечает за подготовку и проведение торжеств, в Москву должен приехать и президент Украины Виктор Янукович.

фото: ku66.ru

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