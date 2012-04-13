Немецкие врачи прибыли в колонию к Тимошенко

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Немецкие врачи, которые приехали в Харьков для обследования ЦКБ № 5, где собираются лечить экс-премьера Юлию Тимошенко, прибыли в Качановскую колонию 13 апреля около 18.20 , передает Интерфакс-Украина.

Перед этим начальник колонии Иван Первушкин сообщил журналистам, что колония готова принять немецких врачей в любой момент, как только они приедут, до отбоя - до 21.30.

«До отбоя в 21.30 мы готовы принять комиссию», - сказал Первушкин.

Напомним, сегодня в Украину прибыли с визитом немецкие врачи, чтобы ознакомиться с условиями Центральной клиническая больницы № 5 «Укрзализныци» в Харькове, в которой собираются лечить Юлию Тимошенко. Врачи ознакомились с условиями центральной клинической больницы «Укрзализныци», где планируется лечение Тимошенко.

фото: mediaport.ua



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