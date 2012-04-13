Луценко сравнил новый УПК с «цыганской урбанистикой»

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Не стоит оценивать новый Уголовно-процессуальный Кодекс, недавно принятый Верховной Радой, поскольку это - напрасное дело.



Об этом заявил бывший министр МВД Юрий Луценко, сообщается на сайте Народной Самообороны.

Новый УПК: домашний арест, но дорогой адвокат



«Последнее время много говорится о новом Уголовно-процессуальный кодекс, который, якобы, улучшит ситуацию в украинских судах. Этот заученный тезис является ответом Президента Виктора Януковича на европейские резолюции о политических репрессиях. Эту же мантру проповедует на телевидении крестный отец нового УПК Андрей Портнов и дрессированный депутатский попугай Олийнык. Серьезные юристы приводят аргументы «за» и «против» тех или иных новаций кодекса», - считает экс-министр.



«Но все это - глупая работа, - пишет Луценко, - прогрессивность нового украинского УПК - это швейцарский флот, цыганская урбанистика, ацтекское коневодство», - иронизирует Луценко.



И дело даже не в том, что этот документ плохой, просто его никто не будет соблюдать, так же как никто в Украине не уважал старый документ. Луценко сомневается, что новая редакция закона что-то изменит.

«Изменить подписку о невыезде Тимошенко, Луценко и тысяч других людей на арест согласно действующему УПК можно было только при бегстве или попытке побега (ст. 155). Но кого это волновало, если Янукович (прокурор, губернатор, олигарх и т.д.) требовал закрыть неугодных. Разве с принятием детища Портнова что-то изменится в этом механизме?», - спрашивает Луценко.



Юрий Луценко также поведал свои предложения.



«Голосовать против Партии регионов, партии воров и лжецов. Требовать от следующих депутатов законодательно закрепить принцип об отставке следователей, прокуроров и судей в случае признания Европейским судом нарушений прав человека в определенном деле», - подчеркнул экс-министр.

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