Четверо регионалов голосовали в Раде из иностранных клиник

Несколько депутатов от Партии регионов оказались на лечении за границей во время принятия в Верховной Раде важных решений.

Об этом говорится в докладной, которую Украинская правда сфотографировала в руках руководителя фракции Александра Ефремова.

Как видно из докладной, в ней указаны причины неявки регионалов на голосование за председателя Счетной палаты 12 апреля.

Так, на лечении за пределами Украины оказались экс-генпрокурор Святослав Пискун (на прошлой неделе один из пользователей Facebook выставлял его фото при прохождении контроля на авиабезопасность в аэропорту города Ницца).

В московской клинике сейчас находится еще один регионал - Валерий Коновалюк.

Также болеет за рубежом экс-министр обороны Александр Кузьмук.

Кроме того, болеет за рубежом и депутат от Партии регионов Тамара Егоренко.

А «по семейным обстоятельствам» за границей находится регионал Сергей Мошак.

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Кроме того, в докладной написано, что на голосование по избранию председателя Счетной палаты не появились депутаты Ринат Ахметов и Юрий Иванющенко.

Как сказано в докладной на имя Ефремова, помощнику Ахметова было сообщено о необходимости прийти на персональное голосование за руководителя Счетной палаты, но никакого ответа депутат не дал.

Так же поступил и Юрий Иванющенко.

При этом, хотя упомянутые депутаты отсутствовали в парламенте, их карточки прошли электронную регистрацию и голосовали в четверг в сессионном зале парламента.

Их голоса были учтены при одобрении десятков вопросов повестки дня.

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