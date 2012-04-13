Четверо регионалов голосовали в Раде из иностранных клиник

Несколько депутатов от Партии регионов оказались на лечении за границей во время принятия в Верховной Раде важных решений.
Об этом говорится в докладной, которую Украинская правда сфотографировала в руках руководителя фракции Александра Ефремова.
Как видно из докладной, в ней указаны причины неявки регионалов на голосование за председателя Счетной палаты 12 апреля.
Так, на лечении за пределами Украины оказались экс-генпрокурор Святослав Пискун (на прошлой неделе один из пользователей Facebook выставлял его фото при прохождении контроля на авиабезопасность в аэропорту города Ницца).
В московской клинике сейчас находится еще один регионал - Валерий Коновалюк.
Также болеет за рубежом экс-министр обороны Александр Кузьмук.
Кроме того, болеет за рубежом и депутат от Партии регионов Тамара Егоренко.
А «по семейным обстоятельствам» за границей находится регионал Сергей Мошак.
{1-}
Кроме того, в докладной написано, что на голосование по избранию председателя Счетной палаты не появились депутаты Ринат Ахметов и Юрий Иванющенко.
Как сказано в докладной на имя Ефремова, помощнику Ахметова было сообщено о необходимости прийти на персональное голосование за руководителя Счетной палаты, но никакого ответа депутат не дал.
Так же поступил и Юрий Иванющенко.
При этом, хотя упомянутые депутаты отсутствовали в парламенте, их карточки прошли электронную регистрацию и голосовали в четверг в сессионном зале парламента.
Их голоса были учтены при одобрении десятков вопросов повестки дня.
Новости по теме:
В Раде повесили плакат «не пожелай карточки соседа своего»
СМИ поймали Богословскую на лжи
Названы самые злостные нардепы-прогульщики
За прогулы заседаний депутатов оштрафовали на 5 миллионов
17 депутатов вообще не ходят на заседания Рады - список
Из семи самых активных прогульщиков ВР шесть - от ПР