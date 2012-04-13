Япония решила вновь запустить два ядерных реактора

{1-} Впервые после аварии на АЭС «Фукусима-1» правительство Японии решило запустить два остановленных на профилактику реактора АЭС «Оои»

Об этом заявил в пятницу, 13 апреля, министр экономики и промышленности страны Юкио Эдано, передает ВВС.

На сегодняшний день из 54 атомных реакторов Японии в работе остался только один. Однако и он должен быть остановлен для профилактических работ 5 мая.

Как известно, со времени аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла 11 марта прошлого года, не был запущен ни один из остановленных реакторов атомных электростанций.

Напомним, как сообщал «Главред», причиной аварии на АЭС «Фукусима-1» стало мощное землетрясение и последовавшее за ним разрушительное цунами.

фото: powertechexposed.com

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