Япония решила вновь запустить два ядерных реактора

{1-} Впервые после аварии на АЭС «Фукусима-1» правительство Японии решило запустить два остановленных на профилактику реактора АЭС «Оои»
Об этом заявил в пятницу, 13 апреля, министр экономики и промышленности страны Юкио Эдано, передает ВВС.
На сегодняшний день из 54 атомных реакторов Японии в работе остался только один. Однако и он должен быть остановлен для профилактических работ 5 мая.
Как известно, со времени аварии на АЭС «Фукусима-1», которая произошла 11 марта прошлого года, не был запущен ни один из остановленных реакторов атомных электростанций.
Напомним, как сообщал «Главред», причиной аварии на АЭС «Фукусима-1» стало мощное землетрясение и последовавшее за ним разрушительное цунами.
фото: powertechexposed.com
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