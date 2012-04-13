Лечение Тимошенко в Германии обойдется в 240 тыс. евро

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Пребывание бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко в немецкой клинике «Шарите» может обойтись в 240 тыс. евро с учетом прогнозов немецких врачей, что ее придется лечить в течение 4 месяцев, передает УНН .

Время пребывания в отделении "Дневного стационара для лечения ревматических заболеваний» обойдется в 250 евро, то есть за неделю - 1750 евро.

В итоге, неделя в «Шарите», без учета цен за консультации врачей, целого ряда неизвестных процедур, за препараты и возможные различные исследования, стоит 15 тыс. евро.

Как сообщалось, Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка позволил лечить Юлию Тимошенко за пределами Качановской колонии, где она отбывает наказание. Позже пресс-служба Минздрава сообщила, что лечение Тимошенко планируется проводить в отделении патологии позвоночника и периферической нервной системы ЦКБ № 5 Укрзализныци, материально-техническая база которой "полностью отвечает всем требованиям специалистов из Германии, согласованным также со всеми специалистами медкомиссии Минздрав".

Ранее немецкие врачи заявили, что медучреждение Германии готово предоставить свои услуги для лечения Тимошенко.

Как сообщалось, сегодня в Украину прибыли с визитом немецкие врачи, чтобы ознакомиться с условиями Центральной клиническая больницы № 5 «Укрзализныци» в Харькове, в которой собираются лечить Юлию Тимошенко.

Они уже осмотрели харьковскую больницу № 5 ЦКБ «Укрзализныци».



В частности, они отметили комфортное и красивое освещение в палате для Юлии Тимошенко. Кроме того, один из немецких врачей подчеркнул, что в их клинике точно такие же кровати как в палате для Тимошенко.

фото: tymoshenko.ua



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