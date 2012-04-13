МИД РФ рекомендовал гражданам России не ездить в Грузию

{1-} МИД России рекомендовал жителям страны воздерживаться от посещения Грузии в связи с отсутствием там условий для безопасности россиян.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«МИД России вновь обращает внимание на отсутствие безопасности для наших граждан в Грузии и рекомендует воздерживаться от поездок в эту страну», – отметили дипломаты.

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В частности, МИД напомнил о случаях задержания россиян на территории Грузии, в частности, инцидент с задержанием предпринимателя Константина Родионова.

«Таким образом спецслужбы Грузии продолжают систематически отлавливать и репрессировать приезжающих в страну россиян. Делается это тайком, без лишней огласки. Зато широко освещаются пропагандистские шоу вроде поездки Саакашвили на пропускной пункт «Казбеги», где он приветствовал граждан России, пересекающих границу, словами: «Приезжайте почаще», – подчеркнули в министерстве.

Грузия пока не комментировала заявление российского МИД.

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Как известно, российского бизнесмена Родионова задержали в аэропорту Тбилиси 17 февраля. Причиной его задержания стало посещение Абхазии.

Позже стало известно, что 28 марта Родионов был освобожден из тбилисской тюрьмы под залог.

На предварительных слушаниях в суде бизнесмен признал свою вину и объяснил, что не знал о том, что в Грузии посещение Абхазии считается преступлением.

фото: trud.ru

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