В ПАСЕ одобрили новый УПК, но посоветовали дождаться выводов Европы

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Содокладчики Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Майлис Репс и Мариэтта Пурбе-Лундин приветствовали принятие украинским парламентом нового Уголовного процессуального кодекса

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Европы, передают Комментарии.

Вместе с тем, в связи с большим количеством поправок к проекту кодекса, содокладчики попросили Президента Виктора Януковича подписать этот Кодекс только после получения от Совета Европы заверений в том, что этот кодекс полностью отвечает европейским стандартам и нормам.

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«Новый Уголовный процессуальный кодекс, который полностью отвечает европейским стандартам, в случае его полной реализации без предостережений, будет важным шагом в решении определенных проблем в украинской судебной системе, которые были отражены в Резолюции ПАСЕ 1832 (2012) (от 26 января 2012 года – ред.)», - сказали содокладчики ПАСЕ.

Они также готовы продолжать диалог с украинской властью относительно решения других проблем, поднятых в резолюции.

В сообщении также отмечается, что с этой целью содокладчики ПАСЕ планируют посетить Украину 14-18 мая этого года.

Как сообщалось, утром 13 апреля Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс Украины. За принятие кодекса проголосовал 271 народный депутат из 283, зарегистрированных в сессионном зале.

Новая редакция УПК вступит в силу через 6 месяцев после опубликования.

Президент Виктор Янукович уже заявил, что принятый УПК будет снова направлен международным экспертам, которые оценят внесенные депутатами поправки в соответствии с современными демократическими стандартами. Только после этого глава государства определится относительно утверждения документа.

Оппозиционные депутаты намерены обратиться в Конституционный Суд с просьбой оценить конституционность принятого кодекса.

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