Обама не хочет отправлять продовольствие в КНДР

США рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Северной Кореи в случае повторения провокаций, подобных запуску ракеты, заявил заместитель советника президента США Барака Обамы по национальной безопасности Бен Роудс.

«США и их союзники предпримут дополнительные шаги, если последуют новые провокационные акции», - сказал Роудс на борту президентского самолета, комментируя сообщения о неудачном запуске северокорейской ракеты.

Родус также отметил, что США не будут оказывать продовольственную помощь КНДР после запуска ракеты, пишет Интерфакс-Украина.

«Попытки запустить ракету свидетельствуют о том, что им нельзя доверять в том, что касается выполнения своих обязательств. Поэтому мы не собираемся следовать договоренностям об оказании им какой-либо помощи», - подчеркнул он.

В ночь на пятницу, 13 апреля, в честь 100-летия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена КНДР провела пуск ракеты со спутником. По данным японских и южнокорейских военных, полет продолжался всего одну минуту, после чего ракета рухнула в океан. Падение ее обломков зафиксировано примерно в 200 километрах от города Кунсан на западном побережье Южной Кореи.

Власти КНДР в итоге признали, что запуск не удался.

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