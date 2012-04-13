Священники призвали Януковича не подписывать УПК

{1-}

Представители Украинской Греко-Католической Церкви призывают Президента Виктора Януковича не подписывать новый Уголовный процессуальный кодекс.

Свое мнение относительно этого вопроса они выразили в письме к главе государства, который направили ему в пятницу, 13 апреля, пишет УКРИНФОРМ.

«Новый уголовный процессуальный кодекс узаконивает главные механизмы ювенальной юстиции, электронные средства контроля, домашние аресты и другие механизмы, против которых неоднократно выступала с протестами общественность Украины. Много из пунктов нового УПК вообще противоречат Конституции Украины», - убеждает Архиепископ-секретарь УПГКЦ Маркиян.

По мнению авторов послания, принятый УПК существенно сужает право родителей на защиту своего ребенка.

«Вопреки статье 22 Конституции Украины, УПК предусмотрено отстранение родителей от участия в следствии, судебном процессе при наличии каких-то «исключительных случаев», значения и перечень которых вообще не определен», - говорится в письме.

По их словам, определение вины за надлежащее или ненадлежащее поведение ребенка в новом УПК также нет, что создает определенные сложности для родителей.

«В части 2 статьи 493 УПК родители обязуются обеспечить «надлежащее поведение» ребенка. Не конкретизировано, какое поведение считается надлежащим, однако за его ненадлежащее поведение на родителей налагается штраф - от двух до пяти размеров минимальной заработной платы. В такой безвыходной ситуации для родителей статья предлагает альтернативу – «право отказаться от дальнейшего выполнения этого обязательства», - подчеркивают священники.

Они убеждены - подобных формулировок в принятом УПК много, что вызывает неоднозначность в толковании и правоприменении судебными и правоохранительными органами.

В Украинской Правоверной Греко-Католической Церкви нарекают и на способ принятия и голосования за Уголовный процессуальный кодекс в ночь с 12 на 13 апреля 2012 года, который, по их мнению, происходил с грубыми нарушениями.

«По результатам подсчета системы «Рада», в эту ночь «за», проголосовал 271 депутат. При этом физически в зале находилось около 50 депутатов, которые и нажали кнопки за других. Этим депутаты сфальсифицировали голосование, злоупотребив голосами других депутатов и людей, которые их избирали. А 50 депутатов не могут решать судьбу всего украинского народа», - отмечается в письме.

Новости по теме:

В ПАСЕ одобрили новый УПК, но посоветовали дождаться выводов Европы



Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс



Луценко сравнил новый УПК с «цыганской урбанистикой»



Янукович решит судьбу нового УПК после оценки международных экспертов

