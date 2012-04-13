Портнов: доказательством вины по новому УПК являются показания в суде

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Андрей Портнов, руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента заявил, что новый Уголовный процессуальный кодекс предусматривает, что показания, данные не в суде, не являются доказательством вины, сообщил советник Президента.

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«Теперь любые показания оцениваются и определяются как доказательства только судом. В связи с этим у правоохранителей просто исчезают инструменты для того, чтобы вообще иметь какую-то мотивацию применять пытки к человеку. Потому что любые показания, добытые не в суде и сказанные гражданином не перед судом, вообще не являются доказательством», - сказал он в эфире «Шустер Life».

«Нет смысла выбивать показания в РОВД, не имеет смысла в СБУ, других правоохранительных органах, налоговой милиции. Это просто не имеет никакого смысла», - подчеркнул Портнов.

Как сообщалось, утром 13 апреля Верховная Рада приняла новый Уголовный процессуальный кодекс Украины. За принятие кодекса проголосовал 271 народный депутат из 283, зарегистрированных в сессионном зале.

Новая редакция УПК вступит в силу через 6 месяцев после опубликования.

Президент Виктор Янукович уже заявил, что принятый УПК будет снова направлен международным экспертам, которые оценят внесенные депутатами поправки в соответствии с современными демократическими стандартами. Только после этого глава государства определится относительно утверждения документа.

Оппозиционные депутаты намерены обратиться в Конституционный Суд с просьбой оценить конституционность принятого кодекса.

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