Обама призывает к новым санкциям против Сирии

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Барак Обама призвал международное сообщество принять дополнительные санкции против правящего режима Сирии.

«Мы продолжим оказывать давление с целью введения санкций, мы ожидаем, что в Сирии произойдут мирные перемены», - сказал он, сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам президента, на данный момент в Сирии невозможно повторение ливийского сценария, когда международная коалиция проводила военную операцию на территории Ливии.

«Это две разные страны», - подчеркнул он, отметив, что в Сирии более высокая плотность населения, а политические партии и военные группировки в большей степени сплочены, чем в Ливии.

Обама также сказал, что «такие страны как КНР, Россия и Иран решили поддержать правящий режим Сирии, а не сирийский народ».

Напомним, в минобороны Сирии заявили о прекращении всех военные операции на территории страны 12 апреля утром.

фото: i-r-p.ru

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