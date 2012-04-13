Азаров спас Киево-Печерскую лавру от огня

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Премьер Николай Азаров посетил пасхальную благотворительную ярмарку в Киево-Печерской лавре, сообщает ТСН.
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К празднику премьер купил корзины, украшенные живыми цветами, полотенцами и писанку. Восковые свечи мастера ему подарили.
На ярмарке проводили мастер-классы по росписи писанок. Азарову также предложили попробовать. Но пока мастер рассказывала, как правильно создавать писанку, Николай Янович заметил и мгновенно отреагировал на чрезвычайное происшествие, которое начало разворачиваться на столе - погасил салфетку у девочки, которая расписывала писанки напротив. Николай Азаров сбил огонь ладонью и инцидент был исчерпан.
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Фото, видео .tsn.ua
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