В пятницу, 13-го, в Киеве горела гимназия

{1-} В Киеве в коридоре на третьем этаже гимназии № 154 возник пожар, который перекинулся на крышу здания, сообщает пресс-служба МЧС.

Пожар произошел в 17:23 в пятницу, 13 апреля, и был ликвидирован пожарно-спасательными подразделениями МЧС в течение получаса, сообщает «Интерфакс-Украина»

Площадь пожара составила около 400 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В Киеве загорелась школа: эвакуировали 30 человек (ФОТО)

На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС в г. Киеве.

Ранее «Главред» сообщал о пожаре в киевской школе №203 на Туполева,17-Г. Огнеборцы эвакуировали 29 человек, которые находились в помещении. В то же время, другие пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению пожара. За 15 минут пожарным удалось ликвидировать угрозу распространения пламени.

фото: yuzhnoukrainsk.net

Новости по теме:

В Киеве загорелся магазин пуговиц

На Новый год в Киеве произошло 35 пожаров

В Киеве пьяная компания сожгла дом (ФОТО)

В Киеве сгорело кафе (ФОТО)