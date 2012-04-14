Регионалы заговорили об отставке Саламатина

{1-} С вопросом получения гражданства министром обороны Дмитрием Саламатиным должны разбираться соответствующие органы. Об этом заявил лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов в эфире телеканала «Интер», комментируя скандал с гражданством Саламатина, сообщает «Украинская правда»

«У нас существуют государственные институты, которые обязаны этим заниматься. У нас существует миграционная служба, у нас существует паспортный контроль. У нас существует, в конечном итоге, ЦИК, которая должна проверять эти все факты», - отметил депутат.

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«И вот сегодня, если этот факт вскрылся, значит, существуют организации, которые обязаны проверить и дать заключение, если это так, то согласно закона предложить выход из сложившейся ситуации», - уточнил он.

При этом Ефремов отметил, что вопрос об отставке надо задавать самому Саламатину.

«Если бы меня кто-то обвинил в чем-то нечестном, и я понимал, что это наносит вред репутации моей политической силе, я бы сразу подал заявление на отставку», - подытожил политик.

Ранее «Главред» сообщал, что министр обороны получил украинское гражданство только в 2005 году, но прошел в парламент уже 2007 году. Однако в украинском ЦИКе не заметили правовой коллизии в этом вопросе.

фото: segodnya.ua

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