Ефремов отказался от должности Азарова

{1-} Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов заверил, что не собирается занимать место премьера Николая Азарова.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Интер».

Отвечая на вопрос, как он видит свое политическое будущее и будет ли он главой списка, регионал отметил: «Я не страдаю сверхмерными амбициями. У меня достаточный объем работы и я свою работу потом всегда оцениваю, что я делаю. Поэтому если мне мои коллеги предложат заниматься тем, чем я занимаюсь, я не буду обижен».

Ефремов носит «скромные» часы за 21 тысячу евро

Кроме того, «регионал» заверил, что не метит в кресло премьер-министра.

«Я считаю, что у нас премьер-министр есть, и у нас нет сегодня законодательного механизма для того, чтобы говорить, что его кто-то будет убирать. Президент недавно сказал, и это прерогатива президента, что премьер-министр будет работать. Поэтому я себя в этой должности точно не вижу», - заверил лидер фракции ПР.

Ранее «Главред» сообщал, что Ефремов сделал еще одно громкое заявление – комментируя скандал с гражданством министра обороны Дмитрия Саламатина, он заявил, что если бы вскрылся обман и это наносило ущерб репутации его политической силы, он бы сразу подал заявление на отставку.

Новости по теме:

Регионалы заговорили об отставке Саламатина

Ефремов накануне Пасхи поздравил Украину с Рождеством

Ефремов призвал поддержать Партию регионов, иначе «будет плохо»