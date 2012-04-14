Ефремов: поделюсь своими миллиардами с теми, кто их найдет

{1-} Лидер фракции Партии регионов в Верховной Раде Александр Ефремов заявил, что никаких миллиардов не имеет и не занимается бизнесом.

«Я лично никаким бизнесом не занимаюсь», - заявил он в эфире телеканала «Интер», сообщает УНИАН.

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Что же «касается вещей по поводу миллиардов каких-то, ну вы знаете, если кто-то мне покажет, где есть эти миллиарды, я с ним удовольствием поделюсь. Могу даже с этой трибуны подписаться под тем, что у меня нет предприятий. Если вы у меня их найдете, я их вам подарю», - добавил Ефремов.

Он также сказал, что когда был губернатором области, «а это было довольно давно - в 1997 году, а до этого я действительно занимался бизнесом, - я передал акции в управление, как это положено по закону».

Ранее «Главред» сообщал, что Ефремов заявил о том, что не метит в кресло премьера Николая Азарова не видит себя на этой должности.

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