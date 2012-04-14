Янукович задекларировал дом в 600 метров и 16 миллионов за литераторство

14 апреля 2012, 10:04

{1-} Президент Виктор Янукович обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах за 2011 год. Согласно декларации, в прошлом году Янукович получил 757,6 тыс. грн зарплаты и владеет домом в 600 квадратов. 

Декларация размещена на официальном сайте президента и, как того требует закон, в течение 30 дней будет опубликована в официальном издании, cообщает «Интерфакс-Украина».

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Также Президент получил 155,4 тыс. грн, как проценты по банковским вкладам. 

Кроме того, в 2011 году ООО «Типография «Новый мир» (г.Донецк) выплатила В.Януковичу авторское вознаграждение в сумме 16,4 млн грн за переданные этому издательству имущественные права, в частности, на созданные им в 2005-2010 гг. книги «Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений», «...И год при власти. От кризиса - к экономическому росту», «Преодолеть путь», «Как Украине дальше жить», а также на литературные произведения, которые будут созданы автором в будущем. С полученной суммы авторского вознаграждения Янукович уплатил в бюджет 2,8 млн грн налога на доходы физических лиц.

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Согласно декларации, главе государства принадлежат земельный участок площадью 1,7688 га в Киевской области с расположенным на нем жилым домом площадью 619,6 кв м, квартира в Киеве площадью 239,4 кв м и два машиноместа общей площадью 39,9 кв м. Расходы на содержание принадлежащего главе государства имущества в 2011 году составили 207,5 тыс. грн.

В 2011 году президент перечислил 120 тыс. грн благотворительной помощи детскому дому «Многодетная семья Михаила Жара».

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На конец 2011 года остаток средств на банковских счетах Януковича составлял 14,5 млн грн. Президент Украины владеет ценными бумагами на общую сумму 6,8 тыс. грн.

Супруга главы государства - Людмила Янукович - в 2011 году получила 15,9 тыс. грн пенсии и 4,9 тыс. грн процентов по банковскому вкладу. Также в отчетном году супругой получено 400 тыс. грн дохода от продажи земельного участка и дома в Донецкой области, которые при жизни принадлежали ее матери. Продажа состоялась в 2011 году после восстановления и оформления всех необходимых для этого документов.

В собственности супруги президента Украины находятся дом площадью 303,8 кв м и земельный участок площадью 0,9372 га, расположенные в Донецкой области. Также супруге принадлежит автомобиль Honda Odyssey 2009 года выпуска. Расходы на содержание принадлежащего ей имущества в 2011 году составляют 37,5 тыс. грн.

На конец 2011 года сумма сбережений супруги Януковича на банковских счетах составляла 181,9 тыс. грн.

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