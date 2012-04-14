Адвокат: убийца Щербаня будет жив, пока не даст показаний на Тимошенко

{1-} Адвокат Дмитрий Поезд заявил, что убийца бизнесмена Евгения Щербаня – Вадим Болотских не будет менять свои показания, чтобы указать на причастность к делу экс-премьеров Украины Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко.

Об этом адвокат Поезд, который защищал Болотских во время досудебного следствия в 2001-2003 гг., рассказал в интервью «Зеркалу недели. Украина».

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На вопрос журналиста, может ли киллер изменить свои показания, адвокат заявил: «Болотских пошлет их на три буквы. Он ждет, когда его переправят в Россию. И понимает, что его будут беречь и он будет жив, пока не даст показаний на Лазаренко и Тимошенко».

«У него есть шанс выиграть время, и он это понимает… Так что здесь прокуратуре ничего не светит - Болотских не будет давать ложных показаний», - добавил Поезд.

Адвокат напомнил, что Луганский Апелляционный суд не нашел состава преступления ни в действиях Лазаренко, ни в действиях Тимошенко. «Теперь необходимо возобновлять следственные мероприятия. Допросить того же Лазаренко, проверить информацию. И это при том, что представители Генпрокуратуры утверждают, что как только Лазаренко ступит на украинскую землю, то будет арестован. Вопрос - кто ж так делает? Мне кажется, кое-кто в этой стране очень боится возвращения Лазаренко», - отметил он.

«Кстати, США теперь не даст разрешения на его допрос. У них совсем другие законы. Надо было его допрашивать тогда, когда шло следствие. А теперь прокуратуру ждет разочарование», - отметил Поезд.

фото: segodnya.ua

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