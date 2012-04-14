Прокуратура берет Тимошенко на понт - адвокат

{1-} Никаких документов, позволяющих сделать вывод, что экс-премьеры Юлия Тимошенко или Павел Лазаренко перечисляли деньги за убийство донецкого бизнесмена Евгения Щербаня, в материалах уголовного дела не фигурировало. Поэтому прокуратура берет Тимошенко «на понт».

Об этом адвокат Дмитрий Поезд, который защищал убийцу Щербаня - Вадима Болотских во время досудебного следствия в 2001—2003 гг. рассказал в интервью «Зеркало недели. Украина».

«Нет доказательства цепочки прохождения денег от заказчика к Болотских. Он единственный оставшийся в живых из участников этого преступления. И следствие должно доказать, что деньги, которые, если допустить, что перечисляла Тимошенко, попали к Болотских и именно за совершение убийства», — отметил Поезд.

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«Во время досудебного следствия следователи мне показывали копию какой-то платежки. Я сказал — дайте оригинал документа, и на этом все закончилось. Никаких платежных документов, позволяющих сделать вывод, что Тимошенко или Лазаренко перечисляли деньги за убийство Евгения Щербаня, в материалах дела не фигурировало. Это я заявляю со всей ответственностью», — заявил он.

«Кто-то должен сказать: „При мне этот человек передавал деньги и тому-то заказывал убийство того-то“. Таким доказательством может быть зафиксированный телефонный разговор, за что человек заплатил и сколько. Или имеет место пересылка оружия тому, кто совершил преступление. Все подобные вещи как доказательства отсутствуют, если иметь в виду причастность Лазаренко и Тимошенко. А все эти перечисления средств еще тогда, во время досудебного следствия и во время суда, не имели никакого значения. Мало ли что и кто кому перечислял? Где доказательства, что это за убийство? Прокуратура сейчас, если говорить на жаргоне, берет Тимошенко на понт», — считает адвокат.

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Ранее «Главред» сообщал, что первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин утверждал в конце прошлого года, что на счета киллеров поступило от фирм, контролируемых Лазаренко и Тимошенко, около 3 млн долларов.

По его словам, «фирма Somali Enterprises, которая перечислила деньги за убийство Щербаня, перечисляла деньги Тимошенко на приобретение шуб, драгоценностей, автомобилей, оплату гостиниц, ресторанов».

фото: segodnya.ua

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