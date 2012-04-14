Охрану Обамы выслали из Колумбии за связи с проститутками

Двенадцать агентов американской спецслужбы, которые должны были обеспечивать безопасность президента США Барака Обамы во время его визита в Колумбию для участия в «Саммите Америк», были отстранены от выполнения своих обязанностей и отправлены на родину за «ненадлежащее поведение». Речь идет о связях спецагентов с проститутками.

Представитель спецслужбы Эд Донован эту информацию не подтвердил, упомянув лишь о том, что ненадлежащее поведение спецагентов было зафиксировано до прибытия Обамы в колумбийский город Картахена де Индиас в ночь на субботу, 14 апреля. Он также сообщил, что высланных из Колумбии агентов уже заменили другие сотрудники ведомства, и на безопасности президента инцидент не скажется, передает РИА «Новости».

В ночь на субботу рядом с посольством США в столице Колумбии Боготе прогремели два взрыва. В полиции сообщили, что два взрывных устройства были оставлены неизвестными на одной из центральных улиц Боготы, недалеко от здания посольства. По предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате взрывов нет.

Крупнейший форум стран северно- и южноамериканского континентов - «Саммит Америк» - официально открывается в субботу в колумбийском городе Картахена де Индиас: в нем примут участие главы государств и правительств 33 американских государств.

фото: newsru.com

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