В Северной Корее открыли памятник Ким Чен Иру высотой с 10-этажный дом

{1-} В столице КНДР Пхеньяне в около Музея Корейской революции открыли самый большой в республике памятник бывшему лидеру Ким Чен Иру, скончавшемуся в прошлом году. Бронзовый постамент высотой около 25 метров установлен около статуи его отца, первого руководителя КНДР Ким Ир Сена.

Открытие памятника приурочено к праздничным мероприятиям по поводу 100-летия Ким Ир Сена. Юбилей будет отмечаться 15 апреля - это главный праздник в Северной Кореи, который называется «День Солнца», сообщает РИА Новости.

Интересно, что при жизни Ким Чен Ир запрещал единомышленникам устанавливать свою статую, чтобы не расходовать на это лишние деньги.

В КНДР память о Ким Чен Ире увековечили в камне (ФОТО)

«В стране не хватает денег, а вы хотите тратить их на роскошь», - говорил он своим единомышленникам. Однако, когда в прошлом году Ким Чен Ир скончался, его сторонникам удалось воплотить в жизнь свой замысел.

Это далеко не первый памятник Ким Чен Иру в стране, (многие из них были поставлены еще при его жизни), но из всех - этот самый большой.

Открытие памятника превратилось в масштабный праздник - на площадях в центре города около Музея Корейской революции собралось не менее 100 тысяч человек. Военный оркестр играл гимны, затем под салют белые покровы упали с обоих памятников.

Жители Пхеньяна на торжественной церемонии открытия памятника Ким Ир Сену и Ким Чен Иру в Пхеньяне.

Одновременно в небо взлетели тысячи воздушных шаров, которые принесли с собой жители Пхеньяна.

Ранее «Главред» сообщал, что Ким Чен Ир, который скончался 17 декабря в возрасте 69 лет от сердечного приступа во время поездки по стране, в 1994 году унаследовал власть от своего отца Ким Ир Сена, который был основоположником доктрины «чучхе» и первым руководителем Северной Кореи. Власть в стране после смерти Ким Чен Ира унаследовал его младший сын - Ким Чен Ын.

фото: bloodthirstyliberal.com

Новости по теме:

Ким Чен Иру посмертно присвоено звание генералиссимуса КНДР

Ким Чен Ир избран «вечным» генеральным секретарем КНДР

Новый правитель КНДР Ким Чен Ын провозглашен военным гением (ВИДЕО)