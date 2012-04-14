Левочкин заделарировал 126 миллионов в банке и два Mercedes в гараже

{1-} Глава Администрации Президента Сергей Левочкин в 2011 году получил 7 миллионов 736 тысяч совокупного дохода. Об этом говорится в его декларации, обнародованной на сайте Президента.

В частности, Левочкин получил 314 гривен зарплаты. 7 млн 419, 5 тыс. составили его дивиденды и проценты. Кроме того, он получил 2,5 тыс. грн страховых выплат, сообщает «Украинская правда».

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Глава АП владеет земельным участком площадью 1300 кв. м. и квартирой площадью 205,5 кв. м.

Он также имеет два легковых автомобиля 2010 года выпуска: Mercedes Benz S500 5461 и Mercedes Benz S600 5513. Последний был куплен в 2011 году за 1 миллион 25 тысяч гривен.

В прошлом году он также приобрел мотоцикл Harley Davidson 2011 выпуска за 190 тысяч гривен.

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На счетах в банках и других финансовых учреждениях Левочкин имеет 127 млн 587 тыс. гривен. Из них в 2011 году вложено 126 млн 721 тыс.

Номинальная стоимость принадлежащих ему ценных бумаг составляет 79, 9 тысяч гривен, почти все за границей.

При этом в 2011 году Левочкиным было уплачено 52 тыс. грн добровольного страхования.

Ранее «Главред» сообщал, что сам Президент Виктор Янукович обнародовал декларацию за 2011 год. В прошлом году Янукович получил 757,6 тыс. грн зарплаты, владеет домом в 600 квадратов и заработал 16,4 млн грн на авторских гонорарах за публикацию книг.

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