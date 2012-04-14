В Иерусалиме десятки тысяч паломников ожидают Благодатного огня

{1-} Десятки тысяч паломников собрались в субботу, 14 апреля, в Старом городе Иерусалима в ожидании схождения Благодатного огня в Храме Гроба Господня. Общественный порядок в Старом городе, в храме и на прилегающих улицах охраняют тысячи полицейских.

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В сам храм попали не все желающие, поскольку он вмещает не более 7 тысячи человек, остальные собрались на прилегающих площадях, где установлены большие телеэкраны, на которых будет транслироваться схождение Благодатного огня. Частицу пламени они также смогут получить через считанные минуты после схождения — здесь действует своеобразная эстафета: люди передают друг другу огонь от свечи к свече, сообщают Вести.ru.

Благодатный огонь ежегодно нисходит в Кувуклию (часовню над Гробом Господним) накануне православной Пасхи. После открытия ворот храма ранним утром Кувуклию тщательно осматривают на предмет отсутствия источников пламени, а затем опечатывают израильские полицейские, получившие эту функцию «в наследство» от турецких янычар.

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Примерно в полдень по местному времени (около 12:00 по Киеву) туда направится патриарх Иерусалимский Феофил. Его разденут до подрясника, проверят, чтобы у него не было с собой источников огня, а затем запечатают в Кувуклии с незажженными свечами, где он будет, предаваясь молитве, ожидать главного предпасхального чуда. По преданию, тот день, когда Благодатный огонь не сойдет, станет последним для людей, находящихся в храме, а сам храм будет разрушен. Поэтому паломники обычно причащаются перед тем, как прийти в святое место.

фото: takiye-novosti.com, видео: vesti.ru

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