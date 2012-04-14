В Тернополе суд приказал праздновать День победы

{1-} Суд признал незаконным решение Тернопольского горсовета, которое касается отмечания государственных праздников и обязал горсовет привести это решение в соответствие с требованиями действующего законодательства. Теперь в Тернополе будут отмечать не День памяти погибших во Второй мировой войне, а День победы.

«В ноябре прошлого года Тернопольский горсовет утверждал комплексную программу развития культуры на 2012-2015 годы. В одном из пунктов программы депутаты утверждали мероприятия не по случаю государственного праздника Дня победы, а Дня памяти погибших во второй мировой войне», - сообщила зампрокурора Тернополя Галина Заривна изданию «20 хвилин».

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Прокуратура Тернополя опротестовала это решение, поскольку ни в одном законе Украины нет определения Дня погибших во Второй мировой войне в качестве государственного праздника и потребовала в горсовете привести это решение в соответствие с действующим законодательством. Однако депутаты на одном из своих сессионных заседаний протест прокурора отклонили.

Прокуратура подала исковое заявление в Тернопольский окружной административный суд с требованием признать незаконным и обязать горсовет привести свое решение, касающееся отмечания государственных праздников, в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Как сообщила Заривна, в своем постановлении, вынесенном 11 апреля, суд удовлетворил исковые требования прокурора Тернополя.

Ранее «Главред» сообщал, что в 2011 году попытки празднования Дня победы в соседнем Львове закончились массовыми волнениями крайне правых и националистических сил, провокациями и стрельбой.

фото: nr2.ru

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