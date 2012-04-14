В Иерусалиме зажегся Благодатный огонь. Видео

Благодатный огонь снова зажегся в Иерусалиме в преддверии православной Пасхи. Паломники со всего мира стали свидетелями чуда в храме Гроба Господня.
Тысячи христиан приняли участие в ежегодной церемонии сошествия Благодатного огня, которая проводится в Святом городе накануне Воскресения Господня, сообщает pik.tv.
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В присутствии верующих зажигается огонь в часовне над гробницей Иисуса Христа. Поначалу это пламя не опаляет. От него зажигают факелы, которые затем рассылают христианским общинам по всему миру.
В церемонии участвуют представители разных восточных христианских конфессий. Порядок действий и роли распределены много лет назад и строго соблюдаются.
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Церемония сошествия благодатного огня проходит под плотной охраной полиции Израиля.
Ранее «Главред» сообщал, что схождения благодатного огня ожидали десятки тысяч паломников, которых охраняли тысячи израильских полицейских.
видео: pik.tv
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