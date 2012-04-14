В США на дочь Кучмы подали в суд за 490 тысяч долга

14 апреля 2012, 13:13

{1-} Американская фирма Oehme van Sweden подала в США иск против дочери экс-президента Леонида КучмыЕлены  Пинчук, обвиняя ее в том, что она якобы задолжала им почти полмиллиона долларов за услуги по ландшафтному дизайну в Конча-Заспе.

Компания Oehme van Sweden обвиняет Пинчук и кипрскую компанию Maypaul в неоплате услуг по ландшафтному дизайну около имения под Киевом, в котором, по утверждению истца, проживает семейство Пинчуков. Истец просит взыскать с Пинчук и Maypaul 486 985 долл., сообщает Kyiv Post.

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Издание рассказало, что участок, на котором Oehme van Sweden под руководством Пинчук и ее представителей разрабатывала ландшафтный дизайн, в 2004 году получила компания ООО «Транспортно- экспедиционная компания «Світ Шляхів». В апреле 2004 года Кабмин передал в аренду, а уже в июле - в собственность «Світу Шляхів» 114 гектара земли в Конча-Заспе. В октябре того же года тогдашний губернатор Киевщины Анатолий Засуха подписал акт на право на земле для этой фирмы на земельный участок в 135 гектаров.

 

Схематические пределы участка ООО «Світ Шляхів» в 135 гектаров на территории Козинского поселкового совета по состоянию на октябрь 2004 года

Целевое назначение этой земли квалифицировано для обслуживания реабилитационно-оздоровительного центра. «Світ Шляхів» заплатил за этот кусок земли только 6 млн. 841 тысяч гривен, то есть за 505 гривен за «сотку».

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2 февраля 2007 года Oehme van Sweden и Maypaul заключили контракт о предоставлении услуг по ландшафтному дизайну. В соответствии с контрактом Maypaul должен был оплатить профессиональные услуги Oehme van Sweden на сумму не более 447 600 долл. двадцатью ровными ежемесячными платежами.

Однако в 2008 году Елена Пинчук решила отказаться от услуг Oehme van Sweden и выразила несогласие с необходимостью дополнительных платежей, попросив пересмотреть посланные раньше счета.

Однако 13 апреля 2010 года компания Oehme van Sweden подала иск в Международны центр по решению споров (против Елены Пинчук и Maypaul, пытаясь взыскать из них 169 933 долл. плюс расходы по решению конфликта вокруг ландшафтного дизайна.

Международный арбитраж отклонил встречный иск Maypaul, поданный 2 мая 2010 года против Oehme van Sweden, чтобы взыскать с них 50 000 долл. за непредоставленные услуги.

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В своих письмах в адрес Oehme van Sweden Пинчук напомнила, что в контракте между Oehme van Sweden и Maypaul порог максимальной стоимости услуг был на отметке 447 600 долл.. Она также отметила, что уже заплатила им аж 622 572 долл., а на любые другие услуги не давала своего письменного согласия. В этих письмах дочь Кучмы фактически признает, что хотя ее имени и нет на контракте, за услуги Oehme van Sweden фактически платила ее семья, говоря об этом так: «...ми переводили вам регулярные и своевременные платежи по контракту на общую сумму в 622 572 долл.».

Однако в контракте сказано, что письменное согласие на упомянутые сопроводительные расходы (почасовая оплата работников, авиаперелеты и т.д.) нужно была лишь в том случае, если они будут составлять более 40% ежемесячных платежей, то есть свыше 8952 долл., то заказчик должен давать на эти расходы свое письменное согласие.

Но самым неожиданным для Пинчук и Maypaul оказалось то, что хотя в контракте сказано о том, что изменения в нем должны быть оформлены в письменном виде, но, как сказал в своем решение третейский судья Кантор, законодательство Округа Колумбия позволяет сторонам договора менять контракт через устные договоренности безотносительно к тому, как именно это обусловлено в контракте. Кантор отметил, что Елена Пинчук давала такое устное согласие, изменяя объем работ, который был отмечен в контракте.

фото: Фонд «АнтиСНІД»

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