У немецких врачей нет замечаний к больнице Тимошенко - Минздрав

{1-} Врачи из немецкой клиники «Шарите», которые приехали в Харьков для обследования Центральной клинической больницы №5, где планируется лечить экс-премьера Юлию Тимошенко, заявили о намерениях с кем-то посоветоваться, прежде чем предоставить свои выводы относительно больницы. При том, что у них нет замечаний к клинике «Укрзалізниці», заявила первый замминистра здравоохранения Раиса Моисеенко.

«Нам, врачам, не понятная позиция наших иностранных коллег. По их словам, они должны с кем-то посоветоваться, прежде чем предоставить свои оценки относительно возможностей харьковской больницы. С кем именно им надо советоваться, не понятно. Специалисты такого уровня, как правило, с первого взгляда понимают мощности и функциональные возможности того или другого медицинского оборудования. Кроме того, они получили исчерпывающую информацию относительно специалистов, которые работают в ЦКБ №5», - сказала Моисеенко в интервью «Интерфакс-Украина».

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Она также отметила, что никаких замечаний от немцев украинские врачи так и не услышали. «Кстати, ни одного замечания к больнице, персоналу, условиям и возможностям ЦКБ они (немецкие врачи – Ред.) не озвучили, хотя мы их неоднократно об этом спрашивали», - добавила она.

Ранее «Главред» сообщал, немецкие врачи прибыли в Харьков в пятницу, 13 апреля, чобы ознакомиться с условиями ЦКБ №5, где планируется лечение Тимошенко. В тот же день на вопрос, как он оценивает клинику, глава правления клиники «Шарите» Карл-Макс Айнхойпль ответил, что «это красивая больница, но это не значит, что помещение Тимошенко туда гарантирует ее выздоровление».

фото: tymoshenko.ua

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