Луценко из-за решетки поздравил украинцев с Пасхой

{1-} Находящийся в киевской Больнице скорой помощи экс-министр внутренних дел Юрий Луценко в субботу, 14 апреля, поздравил украинцев с наступающей Пасхой и пожелал им верить в победу, которая непременно придет.
Среди других пожеланий - хорошего настроения, отличного здоровья, семейного уюта, неизменного успеха и осуществления всех замыслов, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».
Обращаясь к нардепу-самооборонцу Юрию Стецю, которому предсказали семеро детей и который также пришел в больницу вместе со своей семьей, Луценко пожелал каждому следовать примеру Стеця: «Украинцев надо не учить, а делать».
Напомним, что сейчас Луценко находится в киевской Больнице скорой помощи, где проходит обследование и лечение. А в пятницу, 13-го, жена Ирина занесла ему корзинку с паской и пасхальными яйцами.
фото: facebook
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