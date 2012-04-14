Глава греко-католиков призвал украинцев «открыть для себя воскресшего Христа»

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Предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук в ежегодном Пасхальном послании к верным сказал: нужно избавиться от собственных амбиций, самолюбия, корыстолюбия, поставить добро народа выше собственных интересов.

Содержанием и глубинной основой пасхальных празднований является общее переживание единства всего мира во Христе, пишет УНИАН.

«В нынешнем праздновании Пасхи Господней мы призваны еще и еще раз открыть для себя воскресшего Христа как нерушимого камня единства нашего народа. Разрушим все разобщения и вражды, видимые и невидимые, которые разбивают наше общество в его общественной и церковной жизни», - призвал он.

Шевчук напомнил, что воскресший Христос «преодолел противостояние, несогласия и противоречия, которые угрожают человеку, отдельным народам и всему человечеству».

«Он и нашему украинскому народу стремится принести мир и объединение, - отметил предстоятель УГКЦ. - Однако мы должны открыть свои руки, чтобы получить такой дар из рук воскресшего Спасителя».

Открыть руки, по мнению Шевчука, значит избавиться от собственных амбиций, самолюбия, корыстолюбия, поставить добро народа выше собственных интересов или интересов политических партий, быть готовым выйти навстречу ближнему там, где речь идет об общем благе.

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