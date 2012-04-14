Сирийская оппозиция сообщает о новом обстреле Хомса, перемирие нарушено

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Сирийские оппозиционеры сообщают о том, что правительственные войска вновь приступили к военным действиям в Хомсе.
Это первое сообщение о бомбежке в городе с момента объявления о полном прекращении огня 12 апреля. О последствиях обстрела пока не сообщается, передает ВВС.
Перемирие в Сирии: когда начнется новая война
Отказ от любых военных действий являлся основным условием плана урегулирования конфликта, предложенного посланником ООН и ЛАГ Кофи Аннаном.
В субботу, 14 апреля, в Совете Безопасности ООН должно состояться голосование по проекту резолюции, подготовленному администрацией США и предусматривающему отправление небольшой группы наблюдателей в Сирию для контроля выполнения условий перемирия.
Дамаск заявляет, что готов принять наблюдателей ООН. До 200 наблюдателей могут поехать в Сирию позднее, заявил генсек ООН Пан Ги Мун.
Россия, в свою очередь, заявила, что резолюция требует доработки, но радикально против ее принятия не высказывалась.
Фото: operkor.net
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