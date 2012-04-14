Патриарх Кирилл призвал украинцев сохранить единство с Россией

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Патриарх московский и всея Руси Кирилл считает, что приоритетом для украинского народа является восстановление единства.

«Для Украины я считаю архиважным и самым злободневным - это восстановление единства и в первую очередь - единства в обществе. Как это сделать? Я, наверное, не дам сейчас никакого конкретного совета. Но я хотел бы пасхально пожелать это украинскому народу», - сказал патриарх.

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Кроме того, патриарх отметил важность сохранения единства между Украиной, Россией и Беларусью, пишет Сегодня.

При этом Кирилл выразил мнение, что поляризация украинского общества ведет и к разделению церкви.

Он пожелал украинцам единства как в общественной, так и в церковной и государственной жизни.

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«Что часто экономические интересы не совпадают или не в полной мере совпадают... молюсь о том, чтобы эта надстройка над тем мощным общим духовным фундаментом, заложенным великой православной традицией, на котором выросли наши народы, сформировалась наша культура, сформировался облик человека, гражданина Святой Руси, чтобы эта надстройка никогда не разрушила фундамент», - сказал он.

Кирилл подчеркнул, что политики должны осознавать недопустимость разрушения основополагающих связей между народами.

фото: lenta.ru

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