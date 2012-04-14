Янукович в Пасхальную ночь помолится в Киево-Печерской лавре

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Сегодня Президент Виктор Янукович примет участие в Пасхальном богослужении в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

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Напомним, Виктор Янукович является прихожанином УПЦ МП. Он традиционно в Пасхальную ночь молится в Лавре, что является поводом для обвинений со стороны его оппонентов, поскольку это свидетельствует о проявлении симпатии только к одной конфессии.

Экс-президент Виктор Ющенко в Пасхальную ночь посещал несколько храмов основных христианских конфессий.

Как сообщалось ранее, в субботу, 14 апреля, около 19:00 в Киево-Печерскую лавру будет доставлен Благодатный огонь.

фото: ukpolitics.ru

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