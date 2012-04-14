В Стамбуле начались переговоры «шестерки» по ядерной программе Ирана

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В Стамбуле начались переговоры представителей пяти государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии с делегацией Ирана по вопросу об иранской ядерной программе. Об этом заявил представитель Евросоюза Майкл Манн.



По его словам, «участники встречи продемонстрировали желание добиться реального прогресса», пишет РБК-Украина.

Как сообщают дипломатические источники, самое большее, на что могут рассчитывать участники переговоров - это достижение соглашения о проведении более детальных обсуждений через несколько недель.



Сегодняшняя встреча первая - за последние 15 месяцев. Предыдущие переговоры по ядерной программе Тегерана, прошедшие в Стамбуле в январе прошлого года, завершилась ничем.



США и страны ЕС, которые обвиняют Иран в проведении ядерных разработок с целью создания атомной бомбы, ввели санкции по отношению к Тегерану. Иран настаивает на мирном характере своей ядерной программы.

Фото: world.fedpress.ru

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