Дочь Тимошенко призывает Европу помочь ее матери и всем политзаключенным

{1-}

Дочь экс-премьера Юлии Тимошенко Евгения призывает мировое сообщество помочь в борьбе за освобождение политических заключенных в Украине, сообщается на официальном сайте Тимошенко.

«Я призываю международное сообщество, лидеров ЕС, мира помочь освободить политзаключенных Украины. Я прошу вас признать на всех уровнях, что Янукович (Президент Виктор Янукович – ред.) и его режим строят в Украине авторитаризм, осуществляют репрессии, пренебрегают правами человека и манипулируют информацией перед международным сообществом», - заявила Евгения Тимошенко во время выступления на 40-й ежегодной конференции Международного общества за права человека, который проходит в тюрьме-мемориале в Коттбусе (Германия).

В ходе выступления Евгения Тимошенко на экране демонстрировался фильм журналиста Константина Усова «Лукьяновка. Тюрьма № 1» об условиях содержания заключенных в Киевском СИЗО, где находились и находятся политзаключенные Украины, в частности, Тимошенко, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, экс-вр.и.о. министра обороны Валерий Иващенко и другие.

В свою очередь, председатель Фонда Конрада Аденауэра, бывший президент Европейского Парламента Ханс Герт Петтеринг высказал озабоченность ситуацией в Украине. Он подчеркнул, что приложит все возможные усилия ради освобождения политзаключенных Украины.

«Возвращение в 21 веке в Украину репрессий и политзаключенных, присущих коммунистическому режиму, является неприемлемым и может вызывать лишь возмущение», - сказал он.

Петтеринг также выразил надежду, что в ближайшее время Тимошенко получит надлежащее лечение и будет освобождена, отмечается в сообщении на сайте экс-премьера.

Фото: tymoshenko.ua

Новости по теме:

Европейский суд может вынести решение в пользу Тимошенко и Луценко



Дочь Тимошенко пообещала ничего не просить у Януковича



По кодексу Януковича дочь Тимошенко сможет защищать мать 10 лет



Европа впервые признала, что в Украине есть политзаключенные



Европа потребует освободить Луценко и Иващенко



У нас нет политзаключенных, а Луценко сам знает, что такое репрессии - Герман

