Америка готова обговорить с Ираном ядерную программу

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Представители США выразили готовность во время переговоров в Стамбуле по иранской ядерной проблеме провести двустороннюю встречу с представителями Тегерана, сообщают западные СМИ.

По словам представителя внешнеполитического ведомства ЕС Майкла Манна, Соединенные Штаты открыты к идее встретиться с иранцами (на двусторонней основе), - сказал он, передает Интерфакс.

Манн также подчеркнул, что все страны, участвующие в стамбульских переговорах, выразили желание организовать двусторонние консультации с иранской стороной.

Комментариев американской делегации по поводу возможности встречи с иранцами пока не поступало. Нет и информации с иранской стороны.

Напомним, в Стамбуле проходят переговоры между представителями «шестерки» международных посредников (постоянные члены СБ ООН плюс Германия) с иранской делегацией.

Стамбульская встреча между «шестерской» и Ираном, первая за последние 15 месяцев, не обещает прорыва в решении проблемы иранской ядерной программы, но западные дипломаты надеются заручиться готовностью Тегерана вести переговоры по существу программы. По их мнению, это было бы серьезным изменением позиции Ирана, который до сих пор отказывался вообще разговаривать о своей ядерной программе.

фото: profi-forex.org

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