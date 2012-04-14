В России прошли оппозиционные митинги

14 апреля в Москве состоялось несколько митингов в поддержку участников политической голодовки в Астрахани и «За честные СМИ».

Санкционированная акция «За честные СМИ» состоялась у телецентра Останкино в Москве, пишет РИА Новости.

Митингующие уже покидают оцепленную территорию. Как сообщается, активисты хотели передать руководству НТВ коробки с печеньем, однако, как объяснила со сцены одна из выступавших, полиция предупредила, что в случае большого скопления народа у телецентра митингующие будут задержаны. Полицейские объявили в мегафон, что акция завершилась, и стали просить людей расходиться.

Лидер «Яблока» Сергей Митрохин и группа активистов все же попытались передать руководству НТВ печенье. Они принесли коробки к центральному входу в телецентр, но полицейские не разрешили им войти. Активисты оставили печенье на ступеньках и ушли.

«После показа фильма Анатомия протеста «печеньки», которыми якобы расплачивались с активистами «белой ленты», стали символом лжи и пропаганды на телевидении», - объяснили ранее в пресс-службе Яблока.

Между тем в субботу, 14 апреля, сторонники оппозиции устроили на Пушкинской площади акцию, в ходе которой выразили солидарность и поддержку участникам политической голодовки в Астрахани.

В то же время, немногочисленный митинг сторонников бывшего кандидата на пост астраханского мэра Олега Шеина, который почти месяц голодает в знак протеста против результатов выборов, прошел и в Астрахани.

Шеин и его сторонники с 16 марта голодают в знак протеста против нечестного, по их мнению, подсчета голосов на мэрских выборах 4 марта. По данным горизбиркома, на выборах победил единоросс Михаил Столяров, набравший 60% голосов. Он стал вторым, получив чуть менее 30%.

«Ранее СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондентов Первого канала и РЕН ТВ, которые освещали акцию оппозиции на Пушкинской площади».

По словам представителя пресс-службы полиции, журналисты переходили дорогу в неположенном месте. «У них не оказалось при себе документов. Сотрудники полиции доставили журналистов в один из отделов, где провели профилактическую беседу. После этого они были отпущены», - сказал представитель полиции.

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